T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

Sayı: 2022/853 Esas

Mahkememizin 2022/853esas sayılı dosyasında Davacı Masomeh Baratı tarafından açılan boşanma davasında davalı Mohammad Yoghoubı'nın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni ve iş yeri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın Tebligat Kanunu 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Davanın KABULÜ ile Afganistan uyruklu, Gholam ve Fateme'den olma 21/03/1995 doğumlu, 99318078702 Yabancı kimlik numaralı MASOMEH BARATI ile Mohammad Alı ve Sıdıkı'dan olma 01/01/1986 doğumlu 99345077846 Yancı kimlik numaralı MOHAMMAD YAGHOUBI'nın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA karar verilmiş olup Tebligat Kanunu 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren davalı MOHAMMAD YAGHOUBI'ye iki hafta sonra kararımızın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal olan iki hafta süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.