Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37423631-2019/654-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 19/11/2024 tarih 2019/654 Esas ve 2024/686 karar sayılı ilamı ile Nugzar ve Marına oğlu, 31/07/1990 GÜRCİSTAN doğumlu, Gürcistan Vatandaşı, sanık ARCHIL AMASHUKELI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK' nın 142/2-h.2 maddesi uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur