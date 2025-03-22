Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1217 Esas

DAVALI: JEANNETTE SCHEİER

Davacı MELİHA GÖKŞİN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 13/05/2025 günü saat: 09:55'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.