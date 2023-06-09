T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/6

DAVALI: HASİBE YAĞMUR YARDIM Barış Mah. 1002. Sk. 12 B/14 Kayapınar / DİYARBAKIR

Davacı tarafından aleyhinize açılan ve Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesi, 15128 ada 2 parselde kayıtlı 3. Blok 2 nolu bağımsız bölüm ile Muğla ili, Milas İlçesi, Türkevleri Mahallesi, 107 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın satılması suretiyle ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/07/2023 günü saat: 09:53'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.