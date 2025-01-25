Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/2002

MİRASÇI : HASAN ORAKÇI - 31310310114 -

31427306208 T.C. kimlik numaralı Rifat ORAKCI'nın, 23/09/2021 tarihinde vefatı üzerine Altındağ 7. Noterliği 21/11/2014 tarih, 27153 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetname açılıp okunmak üzere mahkememize gönderilmiştir.

Murisin mirasçısı olup yukarıda kimlik numarası, belirtilen Hasan ORAKCI'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin belirlenemediği, bu nedenle muris tarafından düzenlenen vasiyetname ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla, adı geçen mirasçıya Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; Muris tarafından düzenlenen 21/11/2014 tarihli, “Sahibi bulunduğum SİVAS İLİ, GÜRÜN İLÇESİ, SUÇATI KÖYÜ hudutları dahilinde kayıtlı bulunan bütün gayrimenkulleri ben ölünce; kızım 31376307998 T.C.Kimlik Numaralı, baba adı RİFAT, ana adı BEHİYE, TELİN 01/03/1951 doğumlu ŞULE ORAKCI'ya kalmsını istiyorum. Bu benim ölmeden önce son isteğimdir.“ içerikli vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere Ankara Adliye Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Mahkememize ait duruşma salonunda 22/05/2025 günü saat 10:33'de yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, muris tarafından düzenlenen ve dava konusu edilen vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.