Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/1298

MİRASÇI: SELDA KAHRAMAN -25111674018-

Kiraz Kahraman -25117673800-'ın, 12/10/2022 tarihinde vefatı üzerine Ankara 28. Noterliği 25/08/2017 tarih, 08365 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetname açılıp okunmak üzere mahkememize gönderilmiştir.

Murisin mirasçısı olup yukarıda kimlik numarası, belirtilen Selda Kahraman'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin belirlenemediği, bu nedenle muris tarafından düzenlenen vasiyetname ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla, adı geçen mirasçıya Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; Muris tarafından düzenlenen 25/08/2017 tarihli, “Tapu ile sahibi hissedarı bulunduğum ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, 4. BÖLGE ZAFERTEPE MAHALLESİNDE VAKİ VE KAİN TAPUCA 7713 ADA, 3 PARSELDE KAYITLI GAYRİMENKULDE MEVCUT 1. KAT 7 (YEDİ) NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKENDEKİ ve BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, ALTINOLUK KÖYÜ HUDUTLARI DAHİLİNDE VAKİ VE KAİN TAPUCA 6897 PARSELDE KAYITLI GAYRİMENKULDE MEVCUT 2. KAT (DOKUZ) NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKENDEKİ bilumum hak ve hisselerimi ölünceye kadar benim, öldükten sonra ise 25102674300 T.C. Kimlik numaralı EJDER KAHRAMAN' a bıraktığımı, bu gayrimenkullerdeki hak ve hisselerimin onun adına ayrılmasını, bu hisselerimin onun adına ayrılmasından sonra bakiye terekemin kanuni mirasçılarımın arasında taksimini isterim. “ içerikli vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere Ankara Adliye Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Mahkememize ait duruşma salonunda 09/10/2025 günü saat 09:35'te yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, muris tarafından düzenlenen ve dava konusu edilen vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.