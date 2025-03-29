Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/780 Esas

Davacı Hamide Öztürk tarafından davalı Musa Öztürk aleyhine mahkememizde açılan Boşanma ve Ziynet Eşyası Alacağı davasının yapılan yargılaması sırasında, Sabri oğlu, 20/04/1979 Çankırı doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, bilinen "1 Rue Le Notre Garges Les-Gonesse 95140 Fransa" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Musa Öztürk'ün tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren HMK. 122, 127, 128 maddeleri gereğince İKİ HAFTA İÇİNDE cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılayacağınız, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.