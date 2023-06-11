T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/124 Esas

DAVALI: ALAN YEKTA (İran Uyruklu)

Davacı Banafsheh MOTAMEDI tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi: Tarafların İran asıllı olduklarını, 28/07/2020 tarihinde Türkiye' de evlendiklerini, evlendikten kısa süre sonra davalının evden ayrıldığını, Davacının uzun zamandır davalıdan haber alamadığını, evliliğin devamının mümkün olmadığının, tüm bu sebeplerle tarafların boşanmalarına, 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 136. Md sine göre dava dilekçesi cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesini verip dilekçelerin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden veya sürelerin dolmasından sonra dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına,

Davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin tebliği ile ihtarına,

Duruşma Günü: 05/10/2023 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.