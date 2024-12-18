T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/11 Esas

DAVACI: FAHRİ AÇIKGÖZ

DAVALILAR: 1- ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Davacı Fahri Açıkgöz tarafından davalı Maliye Hazinesi, Çankaya Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karşı açılan; Mahkememizin 2023/11 esasına kayıtlı davada; 20 yılı aşkın bir zamandan beri nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla eklemeli zilyetliğinde bulundurularak tasarruf edildiği, zilyetliğe dayalı kazandırıcı zamanaşımı iktisap şartlarının gerçekleştiği iddiasıyla Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, 106 Ada, 88 Parsel sayılı taşınmazdan bir kısmının Maliye Hazinesi adına olan tescillerinin iptali ile davacı adına tescili talep edilmekte olup, yukarıdaki koşulların bulunmadığı hususunda itirazı olanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde koşulların oluşması durumunda taşınmazların davacı adına tesciline karar verilebileceği, TMK'nın 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.