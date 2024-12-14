T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. ANKARA13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2024/577 Esas 09/12/2024

T U T A N A K

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi akdedildiğini, dava dışı yüklenici işçisi Hamza Çetin'e ödenen işçilik alacaklarının davalılardan rücuen tahsili talebi ile açılan davada tebligat yapılamayan davalı ALKAN GÜVENLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne 14/02/2025 tarihli ön inceleme duruşmasının ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden HMK 122. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde HMK 129. maddesinde öngörülen hususları içerecek şekilde cevaplarınızı sunabileceğiniz, aksi halde HMK128. maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız, HMK121 maddesi uyarınca, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizdeki delillerin onaylı örneklerini sunmasınız, diğer delillerin bulunduğu yeri bildirerek 50,00 TL delil avansını mahkememiz veznesine yatırmak için iki hafta süre verildiği ilanen tebliğ olunur.