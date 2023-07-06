T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

Sayı: 2022/727 Esas

TUTANAK

Davacı, TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU ÖZİNCİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ ile Davalı, MDA METAL SANAYİ NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Taraflar arasında Ankara İli Mamak İlçesi Durali Alıç Mah. 38896 Ada 1 Parselde yapılacak imalat ile ilgili Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığını, ek olarak, dairelerin paylaşımına ilişkin ek sözleşme düzenlendiğini, sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreye rağmen inşaat bitirilmediğini iskan ruhsatı alınmadığını ve bağımsız bölüm tapuları verilmediğini, şimdilik 100.000,00 TL'nin her ayın sonundan itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebi ile açılan davada tebligat yapılamayan davalı MDA METAL SANAYİ NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne 13/10/2023 tarihli ön inceleme duruşmasının ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden HMK 122. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde HMK 129. maddesinde öngörülen hususları içerecek şekilde cevaplarınızı sunabileceğiniz, aksi halde HMK128. maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız, HMK121 maddesi uyarınca, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizdeki delillerin onaylı örneklerini sunmasınız, diğer delillerin bulunduğu yeri bildirerek 50,00 TL delil avansını mahkememiz veznesine yatırmak için iki hafta süre verildiği ilanen tebliğ olunur.