Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17789080-2018/80-Ceza Dava Dosyası

SUÇ : 5941 Sayılı Çek Kanunu

KANUN MADDESİ : 5. Madde 1. Fıkra

Müşteki tarafından borçlu aleyhine yukarıda yazılı atılı suçtan belirtilen kanun maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada şikayet dilekçesi ve duruşma günü adresi meçhul olan borçluya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup; borçlunun 14/11/2024 tarih saat 09:39'da mahkememizde yapılacak duruşmaya gelmediği takdirde İİK 349 maddesi gereğince yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

EK:

İLKİN HASANOV Türkali Mah. Uzuncaova Cad. No :67/12 Beşiktaş/İSTANBUL