Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/58 Tereke

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Atıfbey Mah./Köyü Cilt no: 42,Hane No: 1694 nüfusuna kayıtlı bulunan Hüseyin ve Saime'den olma Veysel Medet AVCI TC: 11377054244 kimlik numaralı 11/02/1966 doğumlu olup, 13/09/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Veysel Medet AVCI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.