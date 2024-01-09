T.C. ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ocak 2024

ESAS NO: 2022/16

KARAR NO: 2023/715

Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan sanık İlker ARIKAN hakkında mahkememizden verilen 26/10/2023 tarih ve Esas No: 2022/16 Karar No:2023/715 saylı Gerekçeli Kararı ile sanığın eylemine uyan 213 sayılı Yasanın 359/a-2. 359.TCK.62. maddeleri uyarınca 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK. nun 231/5.md.uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,5271 sayılı CMK. nun 231/10.231/11. Maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkememizce açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağı hususlarının, sanığa ihtarına, dair sanığın ve katılan vekilinin yokluğunda verilen hüküm Sanık İlker Arıkan'ın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliğ dönmesi ve adreslerden araştırılmasına rağmen tebliğ mümkün olmamıştır. İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 289 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 gün süresi içerisinde Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.