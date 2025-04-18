T.C. ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 17. ASLİYECEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/678 KARAR NO: 2025/198

Müşteki Ala Aloş'a karşı Kasten Yaralama suçundan Sanık Mohammed Demlahi, hakkında mahkememizden verilen 24/10/2024tarih ve Esas No: 2024/678Karar No: 2025/198 sayılı karar ile,

Müşteki Ala Aloş ve Sanık Mohammed Demlahi hakkında mahkememizden verilen06/03/2025 tarih ve 2024/678 Esas 2025/198 Karar sayılı sanık Mohammed Demlahi'nin eylemine uyan;

5237 TCK.nun 61.87/3. 29/1. 62. maddeleri uyarınca 8 Ay 3 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK.nun 231/5. 231/8. md.si uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar tebliği için Müştekinin dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine,ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde Müşteki-sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 2 hafta süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.10/04/2025