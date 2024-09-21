Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62096404-2015/1701-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 17/04/2024 tarih, 2015/1701 Esas-2024/257 Karar sayılı kararıyla sanık Ahmet DÖNMEZ'in katılan Efkan ALA'ya yönelik "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan açılan kamu davasının olağan zamanaşımı süresi dolduğundan TCK 66/1-e maddesi delaletiyle CMK 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verildiği ve işbu karara yönelik olarak katılan Efkan ALA vekili Av. Muhsin ÖZYAR tarafından 15/05/2024 tarihli dilekçe ile istinaf talebinde bulunulduğu, Ancak mahkememizin gerekçeli kararı ile katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tüm arama ve araştırmalara rağmen sanık Ahmet DÖNMEZ'e tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkeme ilamının ve katılan vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. Maddesi gereğince sanık Ahmet DÖNMEZ'e ilanen tebliğine, ilan metninin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.