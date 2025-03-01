Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/371

Davacı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, davalılar Mustafa Çakır, Muhammet Ali Aygün ve Cafer Erdem Umudum aleyhine açılan Alacak davasında; Davalı Mustafa Çakır'ın tespit edilen adreslerine tebligat yapılamamış ve adres araştırmalarında da yeni adresi tespit edilemediği için dava dilekçesinin gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılardan Muhammet Ali Aygün'ün, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca İngiltere'de yüksek lisans öğrenimi görmeyi taahhüt ettiğini, ancak davalının söz konusu taahhüdünü yerine getirmediğini, bu nedenle 20/11/2022 tarihi itibariyle öğrencilikle ilişiğinin kesildiğini ve tazminat işlemlerine başlanması hususunda olur alındığını, davalı borçlunun yüksek lisans eğitimi için toplamda 57.274,74 İngiliz Sterlini ve 18.107,47 Türk Lirası ödeme yapıldığını, davalılarca Türk Lirası cinsinden yapılan harcamaların %50 fazlası ve faiziyle birlikte ödemesi taahhüt edildiğinden taraflarınca yapılan 18.107,47 TL harcama %50 fazlası olan 9.053,74 TL ile birlikte 27.161,21 TL olarak istendiğini, davalılara borçların ödenmesi için ihtarnameler gönderildiğini, ancak borcun ödenmediğini, davalının eğitimi amacıyla yapılan harcamaların asıl borçlu Muhammet Ali Aygün ve Kefilleri diğer davalılardan tahsilinin gerektiğini belirterek 57.274,74 TL İngiliz Sterlini alacağın fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden ve taahhüdün ihlal edildiği 20/11/2022 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte, 27.161,21 TL alacağın taahhüdün ihlal edildiği 20/11/2022 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte, davalılar Muhammet Ali Aygün, Mustafa Çakır, Cafer Erdem Umudum tarafından (kefillerin sorumlu olduğu miktarla sınırlı olmak üzere) müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı “Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmesi gerektiği, süresi içinde cevap verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı HMK'nın 122. ve 128. maddeleri uyarınca" davalı Mustafa Çakır'a davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.