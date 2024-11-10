T.C. ANKARA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/670 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan muris Yadigar Göksel'in mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere bir yıl içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.MURİS
T.C. KİMLİK NO: 48286622738
ADI SOYADI: YADİGAR GÖKSEL
BABA ADI: HÖRÜ GÖKSEL
ANA ADI: ABDULKADİR GÖKSEL
DOĞUM TARİHİ: 23/10/2023
DOĞUM YERİ: KÖYCEĞİZ
İKAMETGAH ADRESİ: ANKARA
#ilangovtr Basın No: ILN02100182