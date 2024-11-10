T.C. ANKARA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/670 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan muris Yadigar Göksel'in mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere bir yıl içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.MURİS

T.C. KİMLİK NO: 48286622738

ADI SOYADI: YADİGAR GÖKSEL

BABA ADI: HÖRÜ GÖKSEL

ANA ADI: ABDULKADİR GÖKSEL

DOĞUM TARİHİ: 23/10/2023

DOĞUM YERİ: KÖYCEĞİZ

İKAMETGAH ADRESİ: ANKARA