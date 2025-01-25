Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/10 Tereke

Mahkememiz dosyasından 07/04/2018 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit edilen, Ankara İli, Kalecik İlçesi, Çandır Mahallesi, 23 cilt, 45 hane no da nüfusa kayıtlı 05/06/1954 doğumlu Ali ve Hanım'dan olma 173***31**0 TC kimlik numaralı mütevaffa Muammer Ünalan'ın terekesininT.M.K.'nun 612. Maddesi ile İ.İ.K.'nun 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Mütevaffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.KMadde 218'e göre ilandan itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri, Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklardan mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,

T.M.K.'nın 612., ve İ.İ.K. 166., 180., ve 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.