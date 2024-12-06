Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/500

Davacı Elvan Bakır ile Davalılar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altındağ Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara, Altındağ, Aydıncık'da bulunan 126 ada, 20, 26 ve 27 nolu parseller ile 151 ada, 130, 131, 132, 134 nolu parseller arasında kalan kısım hakkında kazandırıcı zamanaşımına dayalı tapu iptal tescil davası açılmış olup burada hak iddia edilen kişilerin ve burada hak iddia eden kişilerin bu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/500 Esas sayılı dosyasına müracat etmeleri ilan olunur.