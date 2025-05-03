T.C. ANKARA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ'DEN
DOSYA NO: 2022/232 Esas
MÜŞTEKİ: TARIK BALCI
VEKİLİ: Av. AYŞEGÜL BÖLÜKBAŞOĞLU
SANIK: MURAT ÖZDEMİR (T.C. Kimlik No: 18******00)
SUÇ: Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme
SUÇ TARİHİ: 01/07/2022
SANIK MURAT ÖZDEMİR'E İLANEN TEBLİGAT:
Müşteki TARIK BALCI vekili tarafından hakkınızda açılan "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" davası nedeniyle;
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma gününün verildiği 16/07/2025 günü saat 09:20’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.