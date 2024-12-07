T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2017/57 Tereke

Davacı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vekili Av. Muzaffer KAPLAN tarafından, mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Ankara ili Mamak ilçesi Demirlibahçe mah/köyü cilt no:12, hane no:324'te nüfusa kayıtlı Mehmet Nabi ve Bilgivar'dan olma, 11068270960 TC kimlik nolu 12/08/1971 doğumlu olup 25/07/2015 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ SERHAN YAVAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2017 tarih ve 2016/142 esas 2017/140 karar sayılı dosyası ile hükmen reddedildiğinden, terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.