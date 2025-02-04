Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/164 Esas

DAVALILAR : 1- RANA NURİYE GÖKÇAY (T.C. 39******212)

2- SÜRHAN AKSURA (T.C. 11******222)

3- TÜLİN AKSURA (T.C. 11******188)

4- ÜLKÜ NOURİ (T.C. 11******366)

Davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma davetiyesi çıkarılmış olup, yurt dışı tebligatı yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü: 27/03/2025 günü saat: 09:50'de olup, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.