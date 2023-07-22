T.C. ANKARA 22. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 22 Temmuz 2023

2022/10338 ESAS

ALACAKLI: TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4810058590 Vergi Nolu,

VEKİLİ: Av. Özgün Yıldırım

BORÇLU: CENK SANDALCI, 41761023464TC No'lu, Ege Mah. 746. Sokak No: 36 Natoyolu Mamak / ANKARA

BORÇ MİKTARI: 91.217,42 TL. Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine ve resmi kurum ve kuruluşlardan kazandırılan adreslere 7 günlük ödeme emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borcu iş bu ödeme emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, İ.İ.K.'un 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği hususu 7 günlük icra emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No: TR360001500158007290493104

Vergi Dairesi Adı / No: Maltepe Vergi Dairesi - 3890029505