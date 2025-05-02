Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/103 Esas

KARAR NO: 2024/325

Kayyım: AHMET EMİR ERKEK- 12235275412

Davacı: YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize gerekçeli karar evrakı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.