T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/103 Esas
KARAR NO: 2024/325
Kayyım: AHMET EMİR ERKEK- 12235275412
Davacı: YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize gerekçeli karar evrakı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02215935