T.C. ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 07 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/21

DAVACI: SONGÜL IRMAK DAVALI :YUSUFIRMAKDAVA TÜRÜ : Boşanma

Davacı Songül Irmak tarafından davalı Yusuf Irmak aleyhine boşanma davasına ilişkin davanın yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce davalı Yusuf Irmak' ın en son "Küçük Kayaş Mah., 1806. Sok. No:45/7 Mamak- Ankara" adresine çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği ve yapılan araştırmalarda da davalı Yusuf Irmak'a tebliğe yarar adresine ulaşılamamış olması sebebiyle tebligatların davalı Yusuf Irmak'ın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dilekçeler aşaması tamamlanmakla birlikte dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri yönünden bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından HMK 320. maddesi gereğince yatırılan avans kullanılarak tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine, HMK 139 maddesi gereğince "Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçesinde gösterdikleri, ancak sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği HMK. 150 maddesi gereğince " taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin, davalı gelmediğinde yargılamaya yokluğunda devam olunacağına , Ön inceleme duruşmasının 05/12/2023 günü saat 09:55'a bırakılmasına karar verildiği hususu tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.