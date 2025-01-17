Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C.ANKARA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No:2023/901

Karar No: 2024/762

KATILAN : Yusuf CULHA

SANIK : Vedat SOYTEK, Mulla ve Emine oğlu 11.11.1969 Kaman doğumlu

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 02.03.2023

KARAR TARİHİ : 23.10.2024

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda "...Sanık VEDAT SOYTÜRK’ün üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan eylemineuyan TCK’nın 157/1 maddesigereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri göz önünde bulundurularak, temel cezanın alt sınırdanbelirlenmesi suretiyle takdiren 1 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,

... TCK.’nun 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ,..." karar verilmiştir.

Sanığın dosyada bildirdiği adrese tebligat gönderilmiş,ancak bila tebliğ iade edilmiştir. Tüm aramalara rağmen hükmün sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede tebliğine karar verilmiştir.

1-) 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli bir gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak veya bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle istinaf yolu açık olduğu, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.