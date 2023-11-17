Yayınlanma: 17 Kasım 2023

T.C. ANKARA 25. NOTERLİĞİ İHTARNAMEDİR

KEŞİDECİ.....: S.S.Ank.Terziler ve Bilumum Esnaf ve Sanat. Kredi ve Kef.Koop.

Anafartalar Mah.Şehit Teğmen Kalmaz Cad.Öncel İş Hanı Kat :2 No:24/15 Ulus/ANKARA

VEKİLİ.........: Av.Recep Turna

Cihan Sok.18/17 Sıhhiye/ANKARA

MUHATAP..,,: Yalçın Albardak (Tc.No:63205063522)

Kazım Karabekir mah1682.cad. No: 83 Etimesgut/ANKARA

Sayın Muhatap;

Müvekkil kooperatiften almış olduğunuz krediye ilişkin borcunuzu ikazlara rağmen ödememiş bulunmaktasınız.11.05.2023 tarihi itibari ile 148.913,56 TL. Asıl alacak, 51.188,56 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 200.107,37 TL. borcunuz bulunmaktadır.

Borcunuzu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde müvekkile ödemenizi, aksi taktirde Mustafa Kızmış tarafından kredinin teminatı olarak verilmiş bulunan, Ankara Etimesgut Tapu, tapu müdürlüğünce tanzim edilmiş 03/02/2016 tarih ve 4506 yevmiye nolu ipotek belgesinde belirtilen Süvari mahallesi 45181 Ada 10 parsel üzerindeki yapının 11 nolu bağımsız bölümün icra kanalı ile satışı yapılarak alacakların tahsili cihetine gidileceği ihtarı ilanen tebliğ olunur.











