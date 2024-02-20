T.C. ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.02.2024 - 00:00

ESAS NO.: 2022/962

KARAR NO.: 2023/1174

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan sanık Yunus ve Fatma'dan olma 10.02.1975 d.lu REFİK ÖZKANLI hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık REFİK ÖZKANLI' nın üzerine atılı Hakaretsuçundan5271 sayılı CMK' nun 223/2-A maddesi gereğince beraatine kararın tebellüğünden itibaren yedi gün içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere ;

Karar verildiği katılan vekili Av. M. Furkan Kamalak tarafından da bu karar karşı istinaf talebinde bulunulduğu ancak karar ile katılan vekiline ait istinaf dilekçesinin bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar ile katılan vekili Av. M. Furkan Kamalak'a ait istinaf dilekçesinin Sanık REFİK ÖZKANLI'ya ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.