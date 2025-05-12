Yayınlanma: 12.05.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/12 Tereke

DAVALI/(LAR): Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Muris 99009713806 Tc kimlik numaralı İsmail oğlu MOHAAMMED SAMAO'nun 15/05/2022 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla; mirasçıları olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olanların belge ve delilleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, 1'er ay ara ile 2 defa yayınlanacak olan bu ilanın, TMK 594 gereği hak sahiplerinin ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatını bildirmesi aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği İLANEN İHTAR olunur.