Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2020/62 Tereke

Mahkememizin 15/12/2012 Tarih ve 2020/62 Tereke, 2022/17 karar sayılı ilamı gereğince; 30/12/2019 tarihinde vefat eden, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dumlu Mahallesi/Köyü, Cilt No:68, Hane No:24'de nüfusa kayıtlı, Zakir Nuri ve Zekiye'den olma 01/01/1953 doğumlu ZAFER TEKİN'in paraya çevrilebilir mal varlığı belirlenmediğinden İİK.m.217/1 uyarınca TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmekle;

İİK.m.217 uyarınca ; muristen alacaklı olanların ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 GÜN içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak masraflarını da peşin vermek suretiyle iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesini isteyebilecekleri, aksi halde iflasın KAPATILACAĞI ( İİK.m.254 )

İlan olunur.08/07/2024