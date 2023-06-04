T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Haziran 2023

ESAS NO: 2018/1364

KARAR NO: 2019/904

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2019 tarihli ilamı ile tehdit ve hakaret suçlarından CMK'nın 223/8'inci maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilen sanık; Mustafa ve Hatice oğlu, 15/11/1967 EŞMEDERE doğumlu, ANKARA, KALECİK, Eşmedere mah/köy nüfusunda kayıtlı Cengiz KARAHİSAR'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK nın 231/12 ve 268/2 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.