T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/668

KARAR NO: 2024/622

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile Basit Yaralama suçundan TCK 86/2 ve 53 maddesi gereği 1.800 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TÂBİ TUTULMASINA karar verilen sanık;

- Lokman ve Fidan oğlu, 25/02/1992 KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE, BALIŞEYH, Ballı mah/köy nüfusunda kayıtlı. EMRE ŞEN'e

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle kararı veren Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.