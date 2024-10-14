T.C. ANKARA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2018/611 Esas

KARAR NO: 2024/458

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 13/06/2024 tarih ve 2018/611 Esas, 2024/458 Karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için, Hüseyin ve Arzu oğlu, 02/11/1948 Sorgun doğumlu sanık VEYSEL GÖK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince mahkememizce verilen 13/06/2024 tarih ve 2018/611 Esas, 2024/458 Karar sayılı kararın; Türkiye Geneli yayın yapan bir gazete de ve genel internet haber sitesinde yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,

2- Sanık VEYSEL GÖK hakkında; Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan; Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına karar verilmiştir.

3- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, İKİ HAFTA içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak bir tutanakla, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içeresinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK nun 34/2, 231/2, 232/6 maddeleri uyarınca karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.