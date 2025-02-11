T.C. ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 4. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2019/398

KARAR NO: 2021/13

Davacılar: MESA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, MESA MESKEN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı MESA POLİMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan davada;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

2-Davalı taraf eyleminin davacılara ait marka haklarına tecavüz oluşturduğunun TESPİTİ ile TECAVÜZÜN MEN'İNE, davalı tarafın MESA ibareli kullanımının DURDURULMASINA (son verilmesine),

3-Davalı tarafın ticaret ünvanında geçen "MESA" ibaresinin ticaret ünvanından terkinine,

4-Kararın hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı 100.000'in üzerinde olan bir gazetede bir kez ilan edilmesine, masrafın davalı taraftan alınmasına,

5-Davacı tarafın maddi- manevi ve diğer haklarının saklı tutulmasına,

Dair davacılar vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı 18/01/2021 tarihinde verilen iş bu karar 03/12/2024 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.