T.C. ANKARA 4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 4. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2019/398
KARAR NO: 2021/13
Davacılar: MESA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, MESA MESKEN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı MESA POLİMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan davada;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE,
2-Davalı taraf eyleminin davacılara ait marka haklarına tecavüz oluşturduğunun TESPİTİ ile TECAVÜZÜN MEN'İNE, davalı tarafın MESA ibareli kullanımının DURDURULMASINA (son verilmesine),
3-Davalı tarafın ticaret ünvanında geçen "MESA" ibaresinin ticaret ünvanından terkinine,
4-Kararın hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı 100.000'in üzerinde olan bir gazetede bir kez ilan edilmesine, masrafın davalı taraftan alınmasına,
5-Davacı tarafın maddi- manevi ve diğer haklarının saklı tutulmasına,
Dair davacılar vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı 18/01/2021 tarihinde verilen iş bu karar 03/12/2024 tarihinde kesinleşmiş olmakla ilan olunur.