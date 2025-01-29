T.C. ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/574

KARAR NO :2024/870

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26/12/2024 tarih ve 2023/574 esas, 2024/870 karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için Sedat ve Zehra oğlu, 30/08/1979 doğumlu, ZAFER ÖNDER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememizce verilen 26/12/2024 tarih ve 2023/574 esas, 2024/870 karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,

2-Sanık Zafer Önder hakkında tehdit ve hakaret suçlarından CMK'nun 223/2-e. Maddesi gereğince ayrı ayrı beraatine, basit tehdit ve ısrarlı takip suçlarından 02/03/2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5.maddesi uyarınca ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

3-Basit tehdit suçundan verilen hüküm bakımından 5271 Sayılı CMK'nun 02/03/2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanunun 9.maddesi ile değişik 272/3-A maddesi uyarınca hükmedilen cezanın nicelik ve nitelik itibariyle kesin, Tehdit, Hakaret ve Israrlı takip suçlarının hüküm fıkralarının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca hatırlatılarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.