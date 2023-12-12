T.C. ANKARA 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Aralık 2023

DOSYA NO: 2020/1293 Esas

KARAR NO: 2023/384

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/09/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Haydar ve Hüsne oğlu, 20/03/1984 doğumlu, Adana, Ceyhan, Gaziosmanpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN KIRICI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.