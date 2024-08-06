T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/680 Esas

Davacı HAZIM GEDİK ile davalı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; TMK'nun 713/4 ve 5. Maddesi uyarınca dava konusu Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karahasanlı mahallesi, 154 ada 531 parsel (eski 1181 parsel) sayılı taşınmazda hak ve ilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur.