Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1072 Esas

KARAR NO: 2024/621

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile "Karşılıksız Yararlanma" suçundan Türk Ceza Kanunun 163/3, 62. maddeleri gereğince neticeten "10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilen Hashım ve Shahgan oğlu, 04/05/1985 Takhar doğumlu Mohammad Naım HASHEMI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz'e doğrudan veya diğer bir Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması sureti ile düzenlenecek bir tutanak ile sanığın o tarihte tutuklu veya hükümlü bulunması halinde CMK 263. maddesi gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapacağı başvuru veya vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.