T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/307 Esas

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Mahkemenizce dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen Alkan Güvenlik Temizlik İnşaat Gıda Taşımacılık Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, binanın yıkılmış olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından dava dışı işçi Arif ÇEVİRGEN için ödenen toplam 565.107,39-TL’den davalı şirketlerin kıdem tazminatı ve damga vergisinden sorumlu oldukları miktarların Mithat Alpay - Alpay Temizlik yönünden 137.629,75 TL, Birol Yerlikaya yönünden 14.780,32 TL, Zengin Temizlik Gıda ... Ltd Şti yönünden 3.903,03 TL, Alkan Temizlik Gıda .. Ltd Şti yönünden 125.536,76 TL, Gelişim Temizlik ... Ltd Şti yönünden46.708,38 TL, ABB İnsan Kay. Tem ... AŞ - Genç Aslan Tem. ... Ltd Şti ve Olimpia Gurp Tem. ... Ltd Şti (İş Ortaklığı) yönünden 46.772,36 TL, Genç Aslan Tem ... Ltd Şti yönünden 5.758,57 TL,Aypars Sos. Hiz. .. Ltd Şti yönünden 23.354,19 TL, Tasfiye Halinde Lider .. Ltd Şti ve Tasfiye Halinde Uzay Grup ... Ltd Şti (İş Ortaklığı) yönünden 4.734,82 TL, Tasfiye Halinde Önar Araş. ... Ltd Şti yönünden 5.054,74 TL, Tasfiye Halinde Lider Lider Kurumsal ... Ltd Şti yönünden 191,95 TL, Ar Yemek İş Gücü ... Ltd Şti yönünden 112.995,88 TL olduğu, ödemenin 13.09.2023 tarihinde yapıldığı, yapılan ödemenin 46.722,24-TL’sinden ABB İnsan Kay. Tem. Yem. İnş. Taş. Danş.San. Ve Tic. A.ş., Genç Aslan Tem. İlaç. İnş. Turz. Rek. Nak. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ve Olimpia Grup Tem. Org. Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.’nin müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı, yapılan ödemenin 4.697,97-TL’sinden Tasfiye Halinde Lider Kurumsal Hizmet Lpg Akaryakıt Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ve Tasfiye Halinde Uzay Grup (eski Ak Grup) Organizasyon İnş. Taah. Mob. Nak. Tem. Turizm Petrol Dayanıklı Tüketim Malları Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı kanaatine varılmıştır.

HMK 281 maddesi gereği bilirkişi raporuna karşı beyan ve itiraz dilekçesi sunmak üzere 2 haftalık 2 haftalık kesin süre verildiğinin ihtarı ile bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.

Duruşma: 12/02/2025 günü saat: 12:00'da