T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/928 Esas
Konu: RAMAZAN ŞENOL HACI ŞENOL ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN ŞENOL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİPTC KİMLİK NO : 18337804048
ADI SOYADI: RAMAZAN ŞENOL
BABA ADI: MEHMET
ANA ADI: MEVLÜDE
DOĞUM TARİHİ: 20/12/1968
DOĞUM YERİ: SUNGURLU
#ilangovtr Basın No: ILN01909266