T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Ekim 2023

Sayı: 2023/928 Esas

Konu: RAMAZAN ŞENOL HACI ŞENOL ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN ŞENOL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİPTC KİMLİK NO : 18337804048

ADI SOYADI: RAMAZAN ŞENOL

BABA ADI: MEHMET

ANA ADI: MEVLÜDE

DOĞUM TARİHİ: 20/12/1968

DOĞUM YERİ: SUNGURLU