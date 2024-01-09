T.C. ANKARA 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ocak 2024

ESAS NO.: 2022/167

KARAR NO.: 2023/482

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet(Firar) suçundan sanık Ramazan oğlu 2001 Büyükçekmece doğumlu OĞULCAN GÜLTEKİN hakkında yapılan yargılama sonunda; Sanık OĞULCAN GÜLTEKİN 'in üzerine atılı Askeri Ceza Kanununa Muhalefet(Firar) suçundan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62, 53/1. maddeleri gereğince 10 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği,kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye İlgili Ceza Dairesine İstinaf yoluna başvurabileceğine;

Dair, karar verildiği ancak mahkememiz ilamının yapılan araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Sanık OĞULCAN GÜLTEKİN' e ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.