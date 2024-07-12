Yayınlanma: 12.07.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 58. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/15

Davacı SİNAN ÇELİK tarafından davalılar MUSTAFA ACAR, PEMBE ACAR aleyhine açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) ilişkin davanın mahkememizde yapılan yargılamasında ; Davalı Mustafa ACAR ( TC. Kimlik No: 37729119010) Duruşma günü:17/12/2024 günü saat 09.50 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K 'un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dava dilekçesi, bilirkişi raporu, 17/12/2022 tarihli ara karar ve ıslah dilekçesi duruşma günü tarafınıza ilanen tebliğ olunur.