T.C. ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/791 Esas

KARAR NO: 2023/898

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 81. 35. Maddeleri gereğince Görevsizlik kararı verilen Musa ve Aysun Tuğba kızı,19/07/1997 doğumlu, ŞEYDA GÜLİN YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olduğuna, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.