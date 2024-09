Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/261 Esas

Davacı YASEMİN SWID vekili Av. YASEMİN TURHAN ÖZKAN tarafından ile Davalı Salah Hasan SWİD aleyhine açılan boşanma davasında; Suriye uyruklu Ahmad ve Zahrie den olma 08/01/1989 Halep doğumlu 99691901802 yabancı kimlik numaralı YASMIN SWID ile Suriye uyruklu Hasan ve Sahar' dan olma 20/05/1978 doğumlu020201872 yabancı kimlik numaralı SALAH SWID' in BOŞANMALARINA, Müşterek çocuklardan Hasan'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasında her ayın 1.ve 3. hafta sonları Cumartesi saat 10:00 dan Pazar günü saat 17:00 e kadar, dini bayramların ikinci günü ve babalar gününde saat 10:00-17:00 arasında, Sömestr tatilinin ilk haftası Pazartesi saat 10.00'dan takip eden Pazar 17.00, 1 Temmuz saat 10.00'dan 30 Temmuz saat 17.00'e kadar arasında şahsi ilişki tesisine, Müşterek çocuklardan Linda'nın velayetinin davalı babaya verilmesine, velayeti babaya verilen müşterek çocuk ile anne arasında her ayın 2.ve 4. hafta sonları Cumartesi saat 10:00 dan Pazar günü saat 17:00 e kadar, dini bayramların ikinci günü ve anneler gününde saat 10:00-17:00 arasında, Sömestr tatilinin ikinci haftası Pazartesi saat 10.00'dan takip eden Pazar 17.00, 15 Temmuz saat 10.00'dan 15 Ağustos saat 17.00'e kadar arasında şahsi ilişki tesisine, Davacının tedbir iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat taleplerinin feragat nedeni ile reddine, Harçlar Yasası Uyarınca alınması lazım gelen toplam 855,2 TL nin alınarak hazineye gelir kaydına, Davacının yargılama aşamasında resen yapmış olduğu 195 TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı yargılama aşamasında kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı