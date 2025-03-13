Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/309 Esas

Davacı, SÜLEYMAN ELMAS ile Davalı, SELVİ ELMAS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davanın kabulü ile Çankırı ili, Korgun ilçesi, Kayıçivi mah/köy, cilt no.106, hane no. 87 de nüfusa kayıtlı Emin ve Tayibe'den olma 02/01/1959 İstanbul doğumlu 23209592800 TC Kimlik numaralı davacı SÜLEYMAN ELMAS ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Nicole ve Maria'dan olma 17/10/1977 Medgıdıa Romanya doğumlu 23095596616 TC kimlik numaralı davacı SELVİ ELMAS'ın BOŞANMALARINA, Müşterek çocuk Taibe reşit olduğundan Taibe nin velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına, Müşterek çocuk Serra Elmas'ın velayetinin davacı babaya verilmesine, velayeti babaya verilen müşterek çocuk ile anne arasında her ayın 1.ve 3. hafta sonları Cumartesi saat 10:00 dan Pazar günü saat 17:00 e kadar, dini bayramların ikinci günü ve anneler gününde saat 10:00-17:00 arasında, Sömestr tatilinin ilk haftası Pazartesi saat 10.00'dan takip eden Pazar 17.00, 1 Temmuz saat 10.00'dan 30 Temmuz saat 17.00'e kadar arasında şahsi ilişki tesisine, Velayeti babaya verilen müşterek çocuğun eğitim ve sağlık durumları, özel günleri ile ilgili olarak anneye düzenli bir şekilde bilgi vermesine, şahsi ilişki tesisinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren uygulanmasına, 368,30TL nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı yargılama aşamasında kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği, ilanen tebliğ olunur.