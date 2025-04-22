Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:01

T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/66 Tereke

Mahkememizin 2023/66 Tereke sayılı dosyasında; Sivas İli, Divriği İlçesi, Madenli Mahallesi/Köyü, Cilt No:102, Hane No: 76 nüfusuna kayıtlı, Cemil ve Türkan'dan olma 10/05/1961 doğumlu, 02/12/2017 tarihinde vefat eden Hüseyin Koyuncu' nun (TCKN: 59335372030)mirası, tüm mirasçıları tarafından reddedildiğinden, Mahkememizce terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi işlemlerine başlanmıştır.

TMK’nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereğiterekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.