T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 08.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/5211

Davacı Refik Kulga tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında: -18154053636 T.C. Kimlik numaralı, Yusuf ve Neslihan oğlu/kızı, 01/06/1966 doğumlu,, dahili davalı Türkan İnli adına;Mahkememizce mernis adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/12/2024 günü saat: 13:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK' nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.