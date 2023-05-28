T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023

ESAS NO: 2021/764

KARAR NO: 2023/7

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2023 tarihli ilamı ile taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 fıkrası gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen sanık;

1)- Hasan ve Yüksel oğlu, 28/08/1987 Altındağ doğumlu HAKAN ŞAHİN KANDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.