T.C. ANKARA 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:01

T.C. ANKARA 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/578

KARAR NO : 2024/14

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/01/2024 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık;

Muhsin ve Döndü oğlu, 14/04/1980 Çorum doğumlu ÖMER ÇORLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceğiİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.